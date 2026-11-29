Le challenger ouzbek Javohir Sindarov a remporté la cinquième partie du Championnat du monde d'échecs à Genève et mène désormais 3-2 après cinq parties.

Le tenant du titre Gukesh Dommaraju a abandonné après 47 coups.

Les quatre premières parties s'étaient toutes soldées par un match nul. Sindarov, âgé de 20 ans tout comme Dommaraju, a pris pour la première fois l'avantage en jouant avec les pièces blanches. Le joueur indien aura l'occasion d'égaliser lundi.

Le challenger ouzbek a mis son adversaire sous pression dès l'ouverture. Si Gukesh est parvenu à répliquer dans un premier temps, il a commis une lourde erreur au 31e coup lors d'un échange de dames. Dès cet instant, Sindarov n'a plus relâché son étreinte pour s'imposer une première fois.

/ATS