Un vent nouveau souffle sur le Trophée jurassien. La remise des prix de la 33e éditon s'est tenue ce vendredi soir à Rebeuvelier. L’occasion de dresser le bilan d’une édition « réjouissante », et d'annoncer une dynamique future. En effet, plus de 1'000 sportifs ont pris le départ d’au moins une épreuve du trophée au cours de la saison, selon un communiqué transmis ce samedi. Le comité annonce l'arrivée de Romane Lachat à la présidence, en remplacement de Bryan Allemann. Cette dernière deviendra la première femme à occuper cette fonction. La création d’un nouveau site internet participe également à cette nouvelle dynamique.

Les vainqueurs de la 33e édition ont été couronnés durant la soirée. En course à pied, Jérémy Hunt et Alizée Caroli ont remporté le trophée, tandis que les prix en VTT sont revenus à Didier Klay et Elea Buchs. Le ministre jurassien en charge des sports Raphaël Ciocchi était présent lors de la cérémonie, selon un communiqué transmis ce samedi par le comité du Trophée jurassien. Plus d’informations sont à retrouver, justement, sur leur site internet. /pch