La saison n'aurait pas pu mieux commencer pour Dario Caviezel. Le Grison a cueilli la victoire samedi dans le géant parallèle de Snow Ruyi, première épreuve alpine de la Coupe du monde 2026/27.

Vainqueur de la qualification, Dario Caviezel s'est offert le scalp du double champion olympique en titre de la discipline Benjamin Karl en finale en Chine. Le vice-champion du monde 2023 de la discipline a battu l'Autrichien de 41 ans de 0''20, alors qu'il accusait 0''32 de retard au deuxième intermédiaire.

Dario Caviezel (31 ans) s'est ainsi imposé pour la cinquième fois sur le front de la Coupe du monde, la quatrième en géant parallèle et la deuxième en 2026 après son succès obtenu à Val St-Come au Canada en mars. Il avait terminé 6e du classement général alpin lors de la Coupe du monde 2025/26.

Pas d'exploit en revanche pour les Suissesses samedi. Flurina Neva Bätschi (9e) et Xenia von Siebenthal (11e) ont toutes deux été éliminées en 8es de finale d'une épreuve remportée par l'Italienne Lucia Dalmasso. Larissa Gasser n'a pas passé l'écueil de la qualification, tout comme Gian Casanova chez les messieurs.

/ATS