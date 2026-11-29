Invaincus en 2026 et nouveaux détenteurs de records du monde, Alison Dos Santos (400 m haies) et Masai Russell (100 m haies) ont été désignés "athlètes de l'année" dimanche soir à Monaco.

L'Américaine a notamment été préférée à la Fribourgeoise Audrey Werro, l'une des deux autres finalistes chez les dames.

Le 27 août lors du meeting Weltklasse de Zurich, au cours d'une soirée qui restera longtemps dans les annales de l'athlétisme, Alison Dos Santos et Masai Russell ont abaissé coup du coup les records du monde de leur discipline.

Le Brésilien a choqué le monde de l'athlétisme en bouclant le 400 m haies en 45''80, abaissant d'une demi-seconde son précédent record personnel pour s'emparer du record du monde que détenait depuis 2021 son grand rival norvégien Karsten Warholm (45''94), d'ailleurs deuxième derrière lui à Zurich.

Quelques minutes plus tard, l'Américaine Masai Russell l'a imité en coupant la ligne d'arrivée du 100 m haies en 12''09, trois centièmes de mieux que l'ancien record du monde de la Nigériane Tobi Amusan (12''12).

Au-delà de leur record du monde, Alison Dos Santos et Masai Russell sont restés invaincus dans leur discipline du début à la fin de la saison, jusqu'à leur victoire à Budapest lors de la première édition des championnats Ultimate, un nouveau format de compétition imaginé par la fédération internationale (World Athletics).

Le Kenyan Sabastian Sawe a également été récompensé dimanche, recevant le prix du "Moment de l'année" pour sa performance au marathon de Londres en avril, quand il est devenu le premier homme à briser la mythique barrière des deux heures en courant les 42,195 km en 1h59'30.

Les athlètes récompensés ont été élus par un vote auquel ont participé entre autres les athlètes, les représentants des médias, des membres de World Athletics et des fédérations nationales et des organisateurs des grandes compétitions.

/ATS