Joceline Wind championne suisse du 1’500m

Un troisième titre national pour Joceline Wind. L’athlète de Sonceboz a triomphé sur le 1’500m des Championnats de Suisse d’athlétisme dimanche après-midi à Frauenfeld. Elle a réalisé un chrono de 4’08’’40, devançant Lilly Nägeli de moins de cinq secondes. Joceline Wind décroche un troisième titre national en extérieur, alors qu’elle en compte également deux en salle.

Les Jurassiennes Mélissa Girardin et Kirlène Dolce se sont aussi illustrées en finale en effaçant chacune leur record personnel. L’Ajoulote de la FSG Alle a terminé 7e avec un temps de 4'25''62. La Vadaise de la FSG Courroux a pris le 8e rang en 4'26''36.

Autre Jurassienne engagée dans une finale dimanche, Elana Bigler a terminé à la 13e place du concours du lancer du disque avec une distance de 38,69m.





Mathieu Chèvre et Nathan Gyger en course sur 200m

La finale du 200m verra deux Jurassiens à l’œuvre. Mathieu Chèvre et Nathan Gyger se sont qualifiés dimanche matin et se battront pour les médailles à 14h15. Le Vadais a remporté sa série sans grande difficulté et a décroché le 2e meilleur temps des séries, alors que l’Ajoulot a terminé au 7e rang. Ça n’est pas passé en revanche pour Sylvain Chuard et Rémi Gerber, malgré leur meilleure performance de la saison. Les Jurassiens ont terminé respectivement 15e et 22e des séries.

Deux autres athlètes de la région seront en course pour les médailles dimanche après-midi : la Jurassienne d’adoption Angelica Moser au saut à la perche et la Biennoise de la FSG Bassecourt Rachel Klopfenstein sur 800m. /cra



