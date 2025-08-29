102 heures de nage pour sensibiliser sur la biodiversité

Noam Yaron s’est lancé le défi fou de parcourir 191 km entre la Corse et Monaco en faveur de ...
102 heures de nage pour sensibiliser sur la biodiversité

Noam Yaron s’est lancé le défi fou de parcourir 191 km entre la Corse et Monaco en faveur de la nature. Le Vaudois a vécu une expérience unique et riche en émotions, mais qui n’était pas de tout repos.

Noam Yaron a parcouru 191 km en 102 heures entre la Corse et Monaco en faveur de la nature. (Photo : Maxime Mergalet) Noam Yaron a parcouru 191 km en 102 heures entre la Corse et Monaco en faveur de la nature. (Photo : Maxime Mergalet)

Un Vaudois s’est lancé un défi complètement inédit… une nage pour la nature. Noam Yaron a parcouru 191 km dans la Mer Méditerranée sans jamais ressortir de l’eau en plus de 102 heures. Son objectif : sensibiliser sur la fragilité de la biodiversité liée à la pollution. Partant de Calvi pour arriver à Monaco, il a choisi une zone symbolique, celle du sanctuaire Pelagos, la plus grande aire maritime protégée de Méditerranée. Un exploit de taille, sans précédent, même si l’homme de 28 ans a dû être sorti de l’eau à deux kilomètres de l’arrivée. Noam Yaron nous raconte son éco-aventure. /lge-cra

Noam Yaron : « Ces 102 heures dans l’eau ont été assez difficiles. »

Noam Yaron a passé plus de 102 heures consécutives dans l'eau. (Photo : Noam Yaron Production x Studio Filmiz.) Noam Yaron a passé plus de 102 heures consécutives dans l'eau. (Photo : Noam Yaron Production x Studio Filmiz.)


 

