102 heures de nage pour sensibiliser sur la biodiversité

Un Vaudois s’est lancé un défi complètement inédit… une nage pour la nature. Noam Yaron a parcouru 191 km dans la Mer Méditerranée sans jamais ressortir de l’eau en plus de 102 heures. Son objectif : sensibiliser sur la fragilité de la biodiversité liée à la pollution. Partant de Calvi pour arriver à Monaco, il a choisi une zone symbolique, celle du sanctuaire Pelagos, la plus grande aire maritime protégée de Méditerranée. Un exploit de taille, sans précédent, même si l’homme de 28 ans a dû être sorti de l’eau à deux kilomètres de l’arrivée. Noam Yaron nous raconte son éco-aventure. /lge-cra