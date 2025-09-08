Les frères Filieri se distinguent sur la scène nationale

Un week-end riche en émotions pour les frères Filieri. Les deux grands espoirs prévôtois de padel étaient en lice ce week-end à Baden pour les Championnats de Suisse. Benjamin Filieri (13 ans) et son partenaire Nico Frei ont été titrés dans la catégorie des moins de 15 ans. Benjamin et son frère Nathan (15 ans) étaient par ailleurs associés dans la catégorie des moins de 18 ans. Ils ont été éliminés en demi-finale. Les deux jeunes joueurs de notre région confirment ainsi leurs bonnes dispositions, eux qui figurent parmi le gratin mondial dans leur catégorie d'âge et qui nourrissent de grandes ambitions. /mle