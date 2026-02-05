JO : « De la part des Italiens, l’engouement est proche de zéro »

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina se tiendra ce vendredi ...
JO : « De la part des Italiens, l’engouement est proche de zéro »

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina se tiendra ce vendredi. Tour d'horizon des enjeux sécuritaires, d'infrastructures et de succès populaire avec notre correspondant en Italie. 

Les Jeux s'ouvrent dans une certaine indifférence de la part des Italiens. (Photo : EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT.) Les Jeux s'ouvrent dans une certaine indifférence de la part des Italiens. (Photo : EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT.)

J-1 avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina. Certaines épreuves ont déjà commencé mercredi, notamment le tournoi de curling, mais l’ouverture officielle se tiendra vendredi à Milan. Pour notre correspondant en Italie, Antonino Gallofaro, « l’engouement est proche de zéro de la part des Italiens. Il n’y a pour l’instant pas de passion pour les JO. Les Italiens ne sont pas vraiment friands de sport d’hiver, il faudra attendre la compétition et voir si les athlètes italiens gagnent des médailles ». Du côté des infrastructures sportives, tout est prêt pour accueillir les compétitions. « Quelques chantiers annexes, comme des routes ou tunnels, ne sont pas encore achevés, mais rien qui puisse mettre à mal le bon déroulement des JO », assure Antonino Gallofaro. La sécurité est un enjeu majeur, entre les cyberattaques russes déjouées cette semaine et la présence de la police de Donald Trump sur place. « Quelque 5'000 à 6'000 hommes sont déployés pour la sécurité, c’est un enjeu », assure notre correspondant. L’implication de la mafia est aussi dans les esprits : « Comme dans chaque évènement de cette ampleur où des fonds publics sont alloués, il y a un risque très élevé d’infiltrations mafieuses, qui ont pour l’instant été déjouées », précise le Milanais. /mmi 

Entretien avec notre correspondant en Italie, Antonino Gallofaro, avant l'ouverture des Jeux.

