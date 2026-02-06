JO : « Je vois une bonne dizaine de médailles pour la Suisse »

Au premier jour officiel des Jeux olympiques de Milan-Cortina, prise de température et ambitions suisses avec notre envoyé spécial sur place.

Le ski alpin devrait rapporter plusieurs médailles à la Suisse. (Photo : AP Photo/Julia Demaree Nikhinson.) Le ski alpin devrait rapporter plusieurs médailles à la Suisse. (Photo : AP Photo/Julia Demaree Nikhinson.)

« L’ambiance monte petit à petit, tout est en train de se mettre en place » : l’un de nos envoyés spéciaux aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, Valentin Danzi, décrit l’atmosphère sur place au premier jour des JO. La cérémonie d’ouverture se tient en effet ce vendredi soir. Concernant les ambitions des Suisses, « Swiss Olympic n’a pas voulu donner d’objectif chiffré. Le record, c’est 15 médailles. Personnellement, j’en vois une bonne dizaine. Certains athlètes ne sont pas là, Lara Gut-Behrami ou Michelle Gisin par exemple. Et en hockey sur glace, ce sera très compliqué avec la présence de tous les joueurs de NHL », estime Valentin Danzi. Un tournoi de hockey d’ailleurs très attendu : « Même à Cortina, à 400 km de Milan, on ne parle presque que du hockey sur glace ! », assure notre envoyé spécial. L’équipe de Suisse masculine de hockey sur glace n’a plus remporté de médaille olympique depuis près de 80 ans. Et en ski alpin, « Camille Rast est la chance principale dans le camp suisse, il y a aussi Wendy Holdener. Et pourquoi pas un exploit de Malorie Blanc en vitesse », avance Valentin Danzi. /mmi 

Les ambitions des Suisses aux JO avec notre envoyé spécial Valentin Danzi.

