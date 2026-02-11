Le TAS rejette le recours de la biathlète italienne Passler

Le Tribunal arbitral du sport a rejeté mercredi le recours de l'Italienne Rebecca Passler. ...
Photo: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader

Celle-ci avait été provisoirement suspendue avant les JO de Milan-Cortina par l'agence italienne antidopage pour un contrôle positif à un produit interdit.

La chambre ad hoc du TAS, installée à chaque édition des Jeux pour trancher les litiges olympiques, n'a 'pas compétence pour examiner' cette requête, puisque l'athlète n'a 'pas épuisé les voies de recours internes', précise la juridiction dans un communiqué.

La biathlète de 24 ans peut encore saisir la Commission nationale d'appel de l'agence antidopage italienne, 'à condition de le faire avant le 12 février' c'est-à-dire ce jeudi, ajoute le TAS.

Lors d'un contrôle réalisé hors compétition le 26 janvier, l'analyse de l'échantillon avait révélé la présence de létrozole, un anti-oestrogène utilisé dans le traitement du cancer du sein. Ce produit, dans la catégorie des modulateurs hormonaux et métaboliques, est interdit par l'Agence mondiale antidopage.

Sélectionnée pour les Jeux olympiques sur le site d'Anterselva, Passler a été suspendue provisoirement par l'agence antidopage italienne le lundi 2 février.

/ATS
 

