Les curleuses suisses se contentent de l'argent

L'équipe du CC Aarau a décroché l'argent lors des JO 2026 de Milan-Cortina.
Les curleuses suisses se contentent de l'argent

L'équipe du CC Aarau a décroché l'argent lors des JO 2026 de Milan-Cortina.

Les Suissesses ont décroché la médaille d'argent au Curling. De gauche à droite : Stefanie Berset (substitute), Selina Witschonke, Carole Howald, Alina Paetz and Silvana Tirinzoni. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott).. Les Suissesses ont décroché la médaille d'argent au Curling. De gauche à droite : Stefanie Berset (substitute), Selina Witschonke, Carole Howald, Alina Paetz and Silvana Tirinzoni. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)..

La 23e médaille suisse dans ces JO 2026 est en argent. Les curleuses du CC Aarau se sont inclinées 6-5 devant la Suède en finale du tournoi olympique dimanche à Cortina.

L'or olympique continue donc de se refuser au curling suisse, dont l'unique sacre dans des Jeux remonte à 1998 à Nagano chez les messieurs grâce à Lausanne Olympique. Comme en 2002, tant l'équipe féminine que l'équipe masculine du CC3C Genève (3e) ont certes pu se hisser sur le podium à Cortina.

La Team Tirinzoni, sacrée quatre fois de suite (2019, 2021, 2022, 2023) aux championnats du monde et finaliste des deux dernières éditions, semblait pourtant mûre pour un premier exploit olympique. Mais Silvana Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald et la skip Alina Pätz devront se satisfaire de cette 2e place.

Les Suissesses - qui avaient terminé au 4e rang des JO de Pékin 2022 en perdant leurs deux derniers matches après avoir livré un Round Robin quasi parfait - ont su monter en puissance à Cortina. Brillantes en demi-finale face aux Etats-Unis, elles se sont heurtées à plus fortes qu'elles en finale dimanche.

Les Suissesses ont péché dans le "money time" après avoir pu recoller à 3-3 au cinquième end grâce à un coup de deux. Une dernière pierre manquée par Alina Pätz au bout du huitième end a coûté très cher: au lieu de mener 5-4, le CC Aarau se faisait "voler" un point pour accuser deux longueurs de retard (5-3).

La Suède a dès lors parfaitement géré cet acquis, même si la Suisse a égalisé à 5-5 après le neuvième end. La skip scandinave Anna Hasselborg n'a pas tremblé au moment de lâcher l'ultime pierre dans la dixième manche, obtenant le point de la victoire pour s'offrir son deuxième sacre olympique après celui de 2018. /ATS-ncp


 

Fait partie du dossier «JO de Milan-Cortina 2026»

Rubriques du dossier
Médaille suisse en bob à quatre

Médaille suisse en bob à quatre

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

Le Zougois Noé Roth vice-champion olympique en Aerials

Le Zougois Noé Roth vice-champion olympique en Aerials

Fanny Smith décroche la médaille d'argent en skicross

Fanny Smith décroche la médaille d'argent en skicross

Actualités suivantes

Médaille suisse en bob à quatre

Médaille suisse en bob à quatre

Autres sports    Actualisé le 22.02.2026 - 15:18

Ski alpinisme: Jon Kistler efface sa déception du sprint

Ski alpinisme: Jon Kistler efface sa déception du sprint

Autres sports    Actualisé le 21.02.2026 - 18:41

Trois bobs se retournent

Trois bobs se retournent

Autres sports    Actualisé le 21.02.2026 - 16:15

La Suisse prend l'argent au relais mixte

La Suisse prend l'argent au relais mixte

Autres sports    Actualisé le 21.02.2026 - 14:23

Articles les plus lus

Vogt 4e après deux manches, Follador 6e

Vogt 4e après deux manches, Follador 6e

Autres sports    Actualisé le 21.02.2026 - 14:06

La Suisse prend l'argent au relais mixte

La Suisse prend l'argent au relais mixte

Autres sports    Actualisé le 21.02.2026 - 14:23

Trois bobs se retournent

Trois bobs se retournent

Autres sports    Actualisé le 21.02.2026 - 16:15

Ski alpinisme: Jon Kistler efface sa déception du sprint

Ski alpinisme: Jon Kistler efface sa déception du sprint

Autres sports    Actualisé le 21.02.2026 - 18:41

Skicross: Le bronze pour Alex Fiva, 40 ans

Skicross: Le bronze pour Alex Fiva, 40 ans

Autres sports    Actualisé le 21.02.2026 - 13:45

Vogt 4e après deux manches, Follador 6e

Vogt 4e après deux manches, Follador 6e

Autres sports    Actualisé le 21.02.2026 - 14:06

La Suisse prend l'argent au relais mixte

La Suisse prend l'argent au relais mixte

Autres sports    Actualisé le 21.02.2026 - 14:23

Trois bobs se retournent

Trois bobs se retournent

Autres sports    Actualisé le 21.02.2026 - 16:15

Fatton et Roth au service de l'équipe

Fatton et Roth au service de l'équipe

Autres sports    Actualisé le 21.02.2026 - 04:10

Un bronze au goût amer pour le CC3C Genève

Un bronze au goût amer pour le CC3C Genève

Autres sports    Actualisé le 21.02.2026 - 08:19

Skicross: Le bronze pour Alex Fiva, 40 ans

Skicross: Le bronze pour Alex Fiva, 40 ans

Autres sports    Actualisé le 21.02.2026 - 13:45

Vogt 4e après deux manches, Follador 6e

Vogt 4e après deux manches, Follador 6e

Autres sports    Actualisé le 21.02.2026 - 14:06