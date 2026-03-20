Le BC Courrendlin face au choix du cœur ou de la raison

Le club de badminton de Courrendlin fait face à un dilemme. À deux rencontres de la fin de la saison, l’équipe jurassienne est 2e du classement de son groupe de Ligue B. Comme le premier et le troisième de ce groupe et le premier de l’autre groupe ne peuvent ou ne veulent pas monter, Courrendlin a été approché par la Fédération suisse pour savoir s’il souhaitait prendre l’ascenseur. Si l’envie ne manque pas, surtout d’un point de vue sportif, deux écueils majeurs se dressent devant la formation jurassienne.





Plusieurs défis

Premièrement, le BC Courrendlin ne pourrait plus jouer dans sa salle actuelle. Son infrastructure serait trop basse pour répondre aux exigences de l’élite, selon Noé Varrin, capitaine de l’équipe et membre du comité. Des solutions ont été étudiées, notamment l’utilisation du Forum Biwi à Rossemaison ou de la Blancherie à Delémont. Problème : les deux salles sont déjà très prisées.

Autre contrainte : les matches de Ligue A de badminton ne peuvent se jouer que sur des terrains qui ne sont marqués que par des lignes de badminton. Le club devrait donc acquérir deux tapis spéciaux pour un total de 20'000 francs. Au chapitre des finances justement, plusieurs frais supplémentaires viendraient charger la barque du club, selon Noé Varrin. Le BCC devrait en particulier se renforcer avec de nouveaux joueurs pour militer en Ligue A.





Une réponse attendue

Si les badistes de l’équipe sont aujourd’hui motivés à l’idée de relever le défi, le comité ne veut pas prendre de risques insensés pour la santé du club. La réflexion est donc toujours en cours, mais il faudra faire vite car la Fédération attend une réponse d’ici la fin de la semaine prochaine.

En attendant, le BC Courrendlin joue vendredi soir contre l’ogre lausannois qui caracole en tête du championnat. /mle