Un week-end d’exception pour les Courses du Mont-Terrible

La 10e édition de la manifestation s’est tenue ce week-end à Fontenais. Les organisateurs tirent ...
Un week-end d’exception pour les Courses du Mont-Terrible

La 10e édition de la manifestation s’est tenue ce week-end à Fontenais. Les organisateurs tirent un bilan positif de l’événement de course à pied qui a réuni plus de 2'800 sportifs.

Les Courses du Mont-Terrible ont eu du succès sous le soleil ajoulot. (Photo : Cédric Prudat) Les Courses du Mont-Terrible ont eu du succès sous le soleil ajoulot. (Photo : Cédric Prudat)

Une réussite sportive et populaire pour les Courses du Mont-Terrible. La 10e édition de la manifestation s’est tenue ce week-end à Fontenais. L’événement a battu un record de participation avec plus de 2'800 coureurs qui ont pris le départ sur les nombreux parcours allant de 5 km à 106 km. Côté sportif, plusieurs records sont tombés entre samedi et dimanche en Ajoie. Les coureurs ont explosé les compteurs sur le 50 km qui comptait pour le Championnat de Suisse de trail ou encore sur l’Ultra Trail du Mont-Terrible long de 106 km. « On sentait bien ces records vu les noms qui se sont présentés. Les coureurs ont aussi trouvé l’organisation super et forcément ça fait de la publicité », explique le président des Courses du Mont-Terrible Pierre-Alain Vallat.

Un président qui avait le sourire dimanche au moment de tirer le bilan : « On a explosé le record de participation. Le Championnat de Suisse a été incroyable. On a eu un retour de Swiss Athletics qui a adoré notre édition. Les élites ont dit qu’ils n’avaient jamais vu une telle ambiance sur le parcours ». La météo du week-end a également facilité la bonne tenue de la manifestation et facilité le travail des organisateurs.

Pierre-Alain Vallat : « Un président aux anges. »

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Un spectacle observé en nombre

Le public a également répondu présent ce week-end. Les organisateurs estiment qu’environ 8'000 personnes ont suivi la manifestation le long des chemins et dans le village ajoulot. « On m’a dit qu’il y avait de l’ambiance partout, des gens avec des écriteaux. Le public est aussi venu par curiosité. Il y a une synergie incroyable autour de ce trail », estime Pierre-Alain Vallat.

Les coureurs jurassiens ont aussi pu lever les bras à Fontenais surtout « sur les plus petites courses ». Tous les résultats de la 10e édition des Courses du Mont-Terrible sont à retrouver ici. /fwo

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