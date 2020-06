Un coup de pouce pour le BC Boncourt

Le BC Boncourt touchera une aide financière de Swiss Basketball. La Fédération a tenu son assemblée générale ce samedi à Ittigen et décidé de créer un fond de soutien pour le basketball helvétique, touché par la crise du coronavirus. Ce fond Covid-19 est doté de 316'000 francs. Près de 14'000 francs tomberont dans les caisses du BCB.





Les clubs de l'élite et le sport de masse

Le bénéfice de la saison 2018-2019, habituellement dévolu à la jeunesse, alimente ce fond à hauteur de 224'000 francs. 92'000 francs, tirés des réserves de la Fédération, ont été ajoutés. « Nous souhaitions dans un premier temps soutenir les clubs masculins et féminins de Swiss Basketball League. La Chambre du sport de masse a ensuite fait entendre sa voix », a précisé à RFJ le président de Swiss Basketball Giancarlo Sergi. Les équipes masculines et féminines de SBL et de LNB ainsi que les formations de 1re Ligue masculine et les neuf associations régionales bénéficieront donc d’une aide financière.





Un montant pas décisif pour le BCB

Le BC Boncourt touchera près de 14'000 francs. « Ce n’est pas suffisant pour sauver le club », a réagi le président du club ajoulot Grégory Franc. « Nous attendons toujours des aides de la Confédération, du canton du Jura et de la commune de Boncourt. A ce stade, nous ne pouvons pas nous prononcer sur l’avenir du club », précise-t-il, alors que le BCB n’est pas encore certain de participer au prochain championnat de Swiss Basketball League en raison de difficultés financières.





Quel championnat la saison prochaine ?

« Nous travaillons sur plusieurs scénarios pour la reprise du championnat », a expliqué Giancarlo Sergi à RFJ. La saison pourrait reprendre « fin septembre ou fin octobre par exemple », précise le président de Swiss Basketball.

Si deux clubs ont déjà annoncé leur retrait de SBL, deux autres n’ont pas obtenu leur licence en première instance et ont entamé une procédure de recours. « Nous souhaitons garantir en tous cas 27 matches par équipe », ajoute Giancarlo Sergi. /mmi