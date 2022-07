Du mouvement au BC Boncourt

Les annonces se succèdent au BC Boncourt. Le club ajoulot enregistre un nouveau retour, deux jours après avoir enrôlé Marlon Kessler et Kevin Monteiro. Il rapatrie Alex Wilbourn dans le Chaudron pour le prochain championnat de Swiss Basketball League. Le BCB rappelle ce mercredi sur les réseaux sociaux que ce pivot suisse de 25 ans a déjà porté le maillot de la Red Team lors de la saison 2019/2020. L’intérieur de 2m14 va apporter « sa taille et sa mobilité » à l’effectif jurassien. Il est présenté comme un joueur « dissuasif en défense et précieux aux rebonds ».





Une saison et puis s’en va

Toujours sur les réseaux sociaux, mais sur le compte de Massagno cette fois-ci, on apprend ce mercredi que Patrik Kovac quitte le BC Boncourt. Il rejoint la formation tessinoise. L’ailier aura passé un an dans les rangs de la Red Team. /msc