Randoald Dessarzin champion de LNB avec Pully-Lausanne

Ironie du calendrier, c’est 20 ans quasiment jour pour jour après le premier titre arraché avec le BC Boncourt (21 mai 2003) que Randoald Dessarzin décroche un titre de champion de Ligue nationale B avec Pully-Lausanne ! L’entraîneur jurassien et les Foxes se sont largement imposés ce samedi 96-70 face à Morges-Saint-Prex lors de l’acte 5 décisif de la finale des play-off de LNB. Pully-Lausanne remporte sa série 3-2 au terme d’une saison exceptionnelle et d’une saison régulière bouclée avec 22 victoires en autant de rencontres ! Seul Morges-Saint-Prex a su contrarier l’équipe de « Rando » qui avait éliminé sans encombre Winterthour en quart de finale et Fribourg U23 en demies. Sous réserve des procédures administratives et d’une éventuelle promotion, Pully-Lausanne Foxes pourrait retrouver le BC Boncourt en Swiss Basketball League la saison prochaine. /jpi