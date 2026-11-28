Yanic Konan Niederhäuser n'a pas encore connu les joies de la victoire depuis son retour aux affaires.

Les Clippers ont en effet subi vendredi leur sixième défaite d'affilée, la quatrième avec l'intérieur fribourgeois dans leurs rangs.

La franchise de Los Angeles s'est inclinée 105-104 à domicile face aux New Orleans Pelicans, pour son dernier match disputé dans le cadre de la NBA Cup. Les Clippers affichent un bilan de 4 succès pour 14 défaites dans cet exercice 2026/27, lors duquel ils n'ont pas encore gagné à l'extérieur.

La soirée fut compliquée pour Yanic Konan Niederhäuser. Le pivot de 2m11 n'a eu droit qu'à 10 minutes de jeu, mais il a terminé avec le pire différentiel de son équipe (-19). Il n'a pas capté le moindre rebond, réussissant tout de même 2 points et 1 contre face à des Pelicans qui avaient perdu leurs quatre matches précédents.

/ATS