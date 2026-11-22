Yanic Konan Niederhäuser a eu droit à 16 minutes de jeu samedi en NBA à Dallas pour son deuxième match depuis son retour de blessure.

L'intérieur fribourgeois des Los Angeles Clippers avait été aligné un peu plus de 10 minutes jeudi face aux Spurs.

Auteur de 2 points et 3 rebonds face à San Antonio pour sa première apparition depuis sa blessure à un pied subie huit mois plus tôt, Yanic Konan Niederhäuser a cumulé 6 points, 6 rebonds, 2 contres, 1 assist et 1 interception, pour un différentiel de -6.

Les Clippers se sont inclinés 110-100 face aux Mavericks pour subir leur troisième défaite d'affilée, la 11e en 15 parties livrées dans cet exercice 2026/27. La franchise de L.A. n'a pas encore connu la victoire à l'extérieur cette saison (7 revers en 7 déplacements).

La soirée de samedi a par ailleurs été marquée par la nouvelle performance XXL de Victor Wembanyama. Le pivot français des Spurs a réussi 50 points, 19 rebonds, 5 contres et 4 interceptions face aux New Orleans Pelicans, que San Antonio a dominé 114-91 au Texas.

/ATS