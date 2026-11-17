Kyshawn George et les Wizards peinent en NBA. Face aux Memphis Grizzlies dans la nuit de lundi à mardi, Washington a enchaîné une huitième défaite consécutive (136-120).

Les Wizards ont définitivement laissé filer la victoire dans un troisième quart perdu 42-18 et alors qu'ils avaient déjà dix points de retard à la mi-match.

Sur le plan personnel, Kyshawn George a inscrit 18 points pour un 7/10 au tir, capté 6 rebonds et ajouté une interception et un contre en 38 minutes, le plus haut temps de jeu de la partie.

Sans Clint Capela, blessé à la cheville, Houston s'est incliné contre Miami 128-110.

/ATS