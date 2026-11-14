Le BC Boncourt enfin victorieux sur la route

Le BCB a décroché vendredi soir sa première victoire de la saison de Ligue B à l’extérieur ...
Le BC Boncourt enfin victorieux sur la route

Le BCB a décroché vendredi soir sa première victoire de la saison de Ligue B à l’extérieur. Les Ajoulots ont gagné 78-74 contre le Centre national du basket suisse.

Simon Ducommun a inscrit des points déterminants en fin de rencontre.  (Photo archives : Stéphane Bée) Simon Ducommun a inscrit des points déterminants en fin de rencontre.  (Photo archives : Stéphane Bée)

Un mois et demi après le début de la saison, le BC Boncourt décroche sa première victoire à l’extérieur en Ligue B. Le 4e déplacement aura été le bon. Les basketteurs jurassiens l’ont emporté 78-74 à Maccolin vendredi soir contre le Centre national du basket suisse. Le BCB menait de 20 points à la mi-match mais il a vu son adversaire fondre sur lui par la suite.


Du sang-froid dans les derniers instants

A 1’43’’ de la fin de la rencontre, la Red Team était même menée 74-71. Mais les hommes de Nemanja Calasan ont trouvé les ressources pour reprendre l’avantage dans les derniers instants. Deux lancers francs et un shoot à deux points de Simon Ducommun (meilleur marqueur boncourtois avec 19 unités au compteur) ont permis aux Ajoulots de repasser l’épaule. Le numéro 8 du BCB a encore inscrit deux nouveaux points sur lancers francs, imité dans les dernières secondes par Benie Lumanisa, pour sceller le score en faveur des Jurassiens 78-74.

Au classement, le BC Boncourt remonte à la 14e place et passe devant son adversaire du soir. Il compte 4 points après 8 matches. /nmy


 

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