Houston s'impose sans Capela, George et les Wizards battus

Houston a renoué avec la victoire lundi en NBA, même sans Clint Capela, toujours blessé. Le ...
Houston s'impose sans Capela, George et les Wizards battus

Kyshawn George (18) n'a pas pu éviter une nouvelle défaite des Wizards.

Photo: KEYSTONE/AP/Paul Sancya Photo: KEYSTONE/AP/Paul Sancya

Houston a renoué avec la victoire lundi en NBA, même sans Clint Capela, toujours blessé. Le pivot genevois a manqué son quatrième match d'affilée lors de la victoire 110-100 contre les Denver Nuggets.

Houston a ainsi mis fin à une série de deux défaites. Kevin Durant a été le meilleur marqueur des Rockets avec 23 points, tandis que Jamal Murray s'est illustré pour Denver avec 38 points.

Kyshawn George a quant à lui essuyé une défaite avec les Washington Wizards. Le Valaisan a inscrit 12 points et capté 3 rebonds lors du revers 122-111 face aux Detroit Pistons.

Il s'agit de la quatrième défaite consécutive pour l'équipe de la capitale. Washington affiche désormais un bilan de quatre victoires et sept défaites. Houston a remporté huit de ses onze matches.

Wembanyama et Doncic en feu

Dans les autres rencontres de la soirée, Victor Wembanyama a été une nouvelle fois exceptionnel: il a planté 40 points pour offrir aux Spurs une victoire fleuve face à Phoenix 122-96.

Il s'agit de sa deuxième performance à plus de 40 points, 10 rebonds et 8 contres en une semaine, après son match record à 52 points face à Dallas il y a cinq jours.

Les Lakers aussi sont en pleine forme, avec une dixième victoire cette saison, contre Atlanta 124-114, soit leur sixième d'affilée. Le Slovène Luka Doncic, magistral depuis le début de cet exercice, a encore mené la charge, avec 32 points, 10 passes et 8 rebonds.

/ATS


 

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