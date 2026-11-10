Houston s'impose sans Capela, George et les Wizards battus

Houston a renoué avec la victoire lundi en NBA, même sans Clint Capela, toujours blessé. Le pivot genevois a manqué son quatrième match d'affilée lors de la victoire 110-100 contre les Denver Nuggets.

Houston a ainsi mis fin à une série de deux défaites. Kevin Durant a été le meilleur marqueur des Rockets avec 23 points, tandis que Jamal Murray s'est illustré pour Denver avec 38 points.

Kyshawn George a quant à lui essuyé une défaite avec les Washington Wizards. Le Valaisan a inscrit 12 points et capté 3 rebonds lors du revers 122-111 face aux Detroit Pistons.

Il s'agit de la quatrième défaite consécutive pour l'équipe de la capitale. Washington affiche désormais un bilan de quatre victoires et sept défaites. Houston a remporté huit de ses onze matches.

Wembanyama et Doncic en feu

Dans les autres rencontres de la soirée, Victor Wembanyama a été une nouvelle fois exceptionnel: il a planté 40 points pour offrir aux Spurs une victoire fleuve face à Phoenix 122-96.

Il s'agit de sa deuxième performance à plus de 40 points, 10 rebonds et 8 contres en une semaine, après son match record à 52 points face à Dallas il y a cinq jours.

Les Lakers aussi sont en pleine forme, avec une dixième victoire cette saison, contre Atlanta 124-114, soit leur sixième d'affilée. Le Slovène Luka Doncic, magistral depuis le début de cet exercice, a encore mené la charge, avec 32 points, 10 passes et 8 rebonds.

/ATS