Les Lions de Genève gagnent, Olympic battu

Quatrième victoire en six matches d'Europe Cup pour les Lions de Genève. Les hommes de Patrick Pembele ont battu les Landau Lions de Bakou 85-77.

La campagne européenne des Genevois continue de ravir les supporters des Lions à la Queue-d'Arve. Il s'agit tout simplement du troisième succès d'affilée pour les joueurs lémaniques. Ty Johnson (28 pts, 5 rebonds, 4 assists et 3 interceptions) et Corey Floyd (22 pts, 7 rebonds, 6 assists et une interpection) ont été particulièrement efficaces dans les rangs genevois.

Menés dans le premier et le début du deuxième quart, les Lions ont viré en tête à la 24e et n'ont plus jamais laissé filer cette avance. Forts de ce succès, les Genevois devraient remonter à la 3e place du groupe G.

Cela se passe moins bien pour Fribourg Olympic. Face aux Roumains d'Oradea, les joueurs de Thibaut Petit se sont inclinés 86-80 alors qu'ils évoluaient devant leur public. Le retour de Natan Jurkovitz a été précieux (10 pts, 5 assists, 2 interceptions), mais il n'a pas permis aux Fribourgeois de l'emporter. Excellent match aussi de Boris Mbala avec ses 26 points.

Olympic demeure collé à sa sixième et dernière place dans le groupe H.

/ATS