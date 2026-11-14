Les Spurs en feu, les Knicks patinent en NBA

Les Golden State Warriors, privés de leur chef Stephen Curry, ont pris vendredi la fougue des ...
Les Spurs en feu, les Knicks patinent en NBA

Les Warriors ont vécu une soirée difficile en l'absence de Stephen Curry.

Photo: KEYSTONE/AP/Darren Abate Photo: KEYSTONE/AP/Darren Abate

Les Golden State Warriors, privés de leur chef Stephen Curry, ont pris vendredi la fougue des San Antonio Spurs de plein fouet (123-85). Les Knicks, champions en titre, ont eux perdu contre Indiana.

Le fossé était abyssal entre les Spurs et les Warriors, et ce dès l'entame du match. San Antonio a mené 18-0 devant son public, malgré un Victor Wembanyama en-dessous de ses standards au tir, avec seulement 12 points, soit 18 de moins que sa moyenne cette saison.

San Antonio comptait jusqu'à près du double de points de San Francisco à la mi-temps (63-33), un écart qui a permis de limiter le jeu de ses cadors, à l'image des 21 minutes du Français, resté sur le banc le dernier quart du match.

Après deux défaites d'entrée, San Antonio poursuit sa folle série de victoires, avec un 11e succès de rang.

Les Knicks souffrent en NBA Cup

Dans une rencontre qui comptait à la fois pour la saison régulière et la NBA Cup, un tournoi organisé en cours de saison, les New York Knicks ont perdu gros face aux Indiana Pacers (106-104).

La bande à Jalen Brunson (33 points, 11 passes) est revenue à 87-87 dans l'ultime quart temps, mais les Pacers, privés de leur meneur All-Star Tyrese Haliburton, ont mieux fini.

Avant d'être champions de NBA en juin, les New York Knicks avaient remporté la NBA Cup en fin d'année dernière, face aux Spurs. Ils pointent désormais à zéro victoire pour deux défaites dans le tournoi.

/ATS


 

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