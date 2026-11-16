Une 7e défaite d'affilée pour Washington

Kyshawn George et les Wizards reprennent leurs mauvaises habitudes. Après avoir gagné quatre ...
Une 7e défaite d'affilée pour Washington

Kyshawn George (18) et les Wizards ont subi une lourde défaite face à Houston dimanche.

Photo: KEYSTONE/AP/Nick Wass Photo: KEYSTONE/AP/Nick Wass

Kyshawn George et les Wizards reprennent leurs mauvaises habitudes. Après avoir gagné quatre de ses sept premiers matches cette saison en NBA, Washington a subi une septième défaite d'affilée.

Les Wizards ont même bu la tasse dimanche, s'inclinant 147-119 à domicile face à des Houston Rockets toujours privés de leur pivot genevois Clint Capela (cheville douloureuse). L'ailier valaisan Kyshawn George n'a guère brillé dans le camp des Wizards, ne rentrant que 4 de ses 13 tirs pour un total de 11 points.

La soirée fut particulièrement compliquée pour Trae Young. Le meneur All-Star de Washington n'a pas inscrit le moindre point (0/5 au tir, aucun lancer franc à négocier), une première pour lui en NBA à l'occasion de son 512e match dans la meilleure ligue du monde.

Tout roule en revanche du côté de Houston, qui a cueilli dimanche sa quatrième victoire consécutive, la 11e au total en 14 sorties. Amen Thompson (26 points), Kevin Durant (25 points) et Alperen Sengun (19 points, 8 rebonds, 8 passes décisives) se sont montrés décisifs dans le camp des Rockets, qui pointent au 3e rang de la Conférence Ouest.

/ATS


 

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