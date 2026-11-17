L'équipe de Suisse dames a rempli sa mission dans la 3e journée du 1er tour des pré-qualifications de l'Euro 2029.

Les protégées du coach Stéphane Leite ont battu l'Irlande 79-77 mardi à Fribourg pour décrocher un deuxième succès.

Largement dominées (100-82) samedi en Islande, les Suissesses ont préservé grâce à cette victoire leurs chances de qualification pour le 2e tour prévu en juin prochain. Seul le vainqueur de ce groupe A pourra poursuivre l'aventure, et le duel prévu lors de l'ultime journée - le 13 février - face aux Islandaises s'annonce décisif.

Marta Vincenzi (19 points) et Cie ont souffert en début et en fin de partie face à l'Irlande. Menée 19-26 à la 11e, elles ont alors pris pour de bon les commandes en signant un 10-0. Elles ont enfoncé le clou au troisième quart pour prendre 16 longueurs d'avance à la 31e (66-50), mais ont joué à se faire peur dans le "money time".

Ce 1er tour pré-qualificatif se terminera au mois de février prochain. Avant de défier l'Islande, la Suisse devra vaincre l'Azerbaïdjan le 10 février. Ces deux rencontres se disputeront à Nyon, dans le nouveau Complexe sportif de Colovray.

/ATS