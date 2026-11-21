Le BC Boncourt enchaîne et montre qu’il prend du galon. Les basketteurs ajoulots l’ont emporté 67-61 devant Swiss Central samedi soir dans leur Chaudron. Après trois premiers quarts assez équilibrés (14-18, 17-13, 13-16), ils ont fait la différence en fin de match pour passer devant grâce à une dernière période gagnée 23-14. Enrique Fernandez Perez a été le meilleur compteur boncourtois avec 19 points.

Le club ajoulot s’impose pour la troisième fois cette saison et monte au 13e rang avec six points glanés en neuf rencontres. C’est la première fois depuis son retour en Ligue B en 2024 que le BCB remporte deux matches consécutifs en saison régulière (hors tour de classement). /cra