Kyshawn George et les Wizards ont décroché un deuxième succès d'affilée vendredi en NBA, eux qui avaient auparavant subi huit défaites de suite.

Washington est allé battre les Bulls 98-94 à Chicago dans une partie comptant aussi pour la NBA Cup.

Les Wizards ont forcé la décision au début du quatrième quart-temps en signant un partiel de 12-0, qui leur a permis de mener 89-78 à 7'31 de la fin du match. Anthony Davis a cumulé 36 points et 11 rebonds pour Washington, le no 1 de la draft 2026 AJ Dybantsa ayant quant à lui réussi 20 points, 10 rebonds et 6 assists.

Aligné durant 35 minutes pour un différentiel de +2, Kyshawn George s'est montré maladroit au tir, avec un 5/17 (1/8 à 3 points). Auteur de 3 pertes de balle, l'ailier canado-valaisan a tout de même inscrit 11 points, ajoutant 7 rebonds, 5 passes décisives et 2 contres à sa ligne de statistiques.

Toujours privés de Clint Capela, blessé à une cheville, les Rockets ont quant à eux concédé une deuxième défaite dans leurs trois dernières sorties, la cinquième au total en 17 matches joués cette saison. Houston s'est incliné 133-124 sur le parquet des Denver Nuggets de Nikola Jokic (26 points, 11 assists).

/ATS