Détroit n'a pas fait le voyage à San Antonio pour rien. Les Pistons ont mis de l'intensité mardi pour battre les Texans 105-93 et mettre fin à la série de 12 victoires d'affilée des Spurs.

Les Spurs ont pourtant réalisé l'entame parfaite, avec un Victor Wembanyama qui s'est permis par deux fois de s'offrir une passe décisive en faisant rebondir le ballon contre le panneau tel un 6e joueur, pour mener 18-6. San Antonio menait encore 33-26 en fin de premier quart-temps.

Mais Detroit a recollé dans le deuxième quart-temps et a même pris l'avantage juste avant la pause, avec une interception de l'excellent Cade Cunningham (27 points) dans les mains de Wembanyama pour mener 55-54. Les Pistons ont creusé l'écart dans le troisième quart-temps.

Victor Wembanyama a été précieux mardi soir, avec 25 points et 18 rebonds, mais a peiné à trois points avec un seul panier réussi sur huit tentatives. "On n'a pas fait les bons choix. On aurait dû jouer plus intelligemment", a lancé le pivot français, déçu, après la rencontre.

San Antonio, dont c'était le premier match de la saison à moins de 100 points, subit sa troisième défaite après celles d'entrée contre Oklahoma et Houston. Les Spurs (12 victoires-3 défaites) passent au 2e rang de la Conférence Ouest derrière les Lakers (13-2), lesquels ont battu Charlotte 118-114 après prolongation mardi.

/ATS