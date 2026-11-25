Kyshawn George et les Wizards ne sont pas parvenus à décrocher un quatrième succès consécutif en NBA, mardi à domicile.

Washington a en effet subi les foudres de Boston, qui a maté la franchise du Valaisan 131-116 dans un match comptant également pour la NBA Cup.

Boston, qui restait pour sa part sur quatre défaites d'affilée, a forcé la décision dans un troisième quart-temps remporté 46-21. Les Celtics, auteurs de 10 paniers primés durant cette troisième période, ont ainsi pu prendre 31 longueurs d'avance à la mi-temps (80-49).

Au forceps, Washington a pu recoller à cinq points à 3'19 de la fin du match (117-112), mais Boston a serré sa garde dans le "money time" pour s'éviter toute mauvaise surprise. Les Wizards, qui n'ont plus enchaîné quatre succès de suite depuis janvier 2023, sont ainsi mathématiquement éliminés de la NBA Cup.

Kyshawn George a brillé mardi, cumulant 24 points (à 9/20 au tir), 9 rebonds et 3 passes décisives. L'ailier canado-valaisan fut le deuxième meilleur marqueur des Wizards derrière Anthony Davis (33 points). L'homme du match fut l'ailier All-Star de Boston Jayson Tatum, qui a réussi 41 points, 8 assists et 6 rebonds.

/ATS