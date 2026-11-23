Les Washington Wizards de Kyshawn George ont enchaîné une troisième victoire consécutive après avoir essuyé huit revers de rang. L'ailier canado-valaisan de 22 ans s'est une nouvelle fois illustré.

Lors du succès à domicile 116-96 face au Magic d'Orlando, George a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 24 points. Sur ses neuf tirs réussis, six ont été convertis à trois points. Au cours des 13 derniers matches, le joueur de 22 ans a toujours inscrit plus de 10 points, dépassant même la barre des 20 à six reprises. Son record de la saison s'établit à 33 unités.

Les coéquipiers de George se sont également montrés adroits au tir. La victoire de Washington a notamment reposé sur un excellent pourcentage de réussite de 56,4% aux tirs primés.

Les Wizards avaient pourtant abordé la rencontre dans la peau de l'outsider, eux qui n'avaient plus remporté trois victoires de rang depuis février 2025. Avec sept victoires et onze défaites, la franchise de la capitale pointe désormais au 9e rang de la Conférence Est.

/ATS