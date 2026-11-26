LeBron James, qui fêtera fin décembre ses 42 ans, est devenu mercredi le joueur le plus âgé de l'histoire de la NBA à signer un triple double.

Le "King", déjà meilleur marqueur de la ligue, a compilé 25 points (son meilleur total de la saison), 10 rebonds et 12 passes, lors de la victoire de Philadelphie face à Miami 111-104.

Le quadruple MVP de la NBA a été injouable en deuxième quart-temps, inscrivant 14 points d'affilée pour les Sixers, permettant à Philly de mener 62-53 à la pause. "On voulait retrouver notre identité défensive", lance LeBron James. "On n'a pas réussi dans le premier quart-temps, mais pendant les 36 minutes suivantes, je pense qu'on y est parvenu."

Déjà sacré champion de NBA quatre fois (2012 et 2013 avec le Miami Heat, 2016 avec les Cleveland Cavaliers et 2020 avec les Los Angeles Lakers), LeBron James réalise une entame de 24e saison parfaite avec les Sixers, premiers de la Conférence Est (15 victoires pour 4 défaites).

Philadelphie a mis fin mercredi à 7 victoires de rang de Miami, grâce aussi à Tyrese Maxey (30 points) et malgré un grand Giannis Antetokounmpo (32 points, 14 rebonds). LeBron James a offert des passes laser à ses coéquipiers dans choc important en l'absence de Joel Embiid, malade, et avec la sortie de Jaylen Brown avant la pause, touché au mollet gauche.

Durant passe les 33'000 points

Kevin Durant a également écrit une page d'histoire mercredi en devenant le cinquième joueur à atteindre la barre des 33'000 points en NBA. Il en a marqué 20 face aux Phoenix Suns, que les Houston Rockets - toujours privés de Clint Capela - ont battus 116-104 au Texas.

Le début de saison est plus compliqué pour les Clippers, qui se sont inclinés 115-97 à Memphis pour subir une 9e défaite en 9 matches disputés à l'extérieur. L'intérieur fribourgeois de la franchise de LA Yanic Konan Niederhäuser a réussi 4 points et 4 rebonds en 18 minutes passées sur le parquet, pour un différentiel de +8.

/ATS