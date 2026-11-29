Des regrets pour le BC Boncourt ce dimanche au Chaudron. Les basketteurs jurassiens de Ligue B ont perdu 77-71 face aux moins de 23 ans de Grasshopper. La Red Team a pourtant mené jusqu’à la mi-match. La partie a ensuite tourné : les jeunes Zurichois, qui n’avaient alors gagné qu’un match cette saison, sont passés devant dans le troisième quart-temps. Les Ajoulots ont repris l’avantage dans la dernière période, avant de laisser filer le match dans les dernières minutes. Simon Ducommun a été le meilleur compteur local avec 18 points et 7 rebonds. Loïc Membrez s’est aussi démarqué, avec 15 points et 10 rebonds. Le BC Boncourt recule au 13e rang, à 6 points de la 8e place. /pch