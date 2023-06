Le retrait du BC Boncourt est « une très mauvaise nouvelle pour le basket suisse »

Pas un coup dur pour Boncourt

Autre réaction ce jeudi, celle du maire de Boncourt. La commune perd l’une de ses vitrines. « C’est un regret mais c’est aussi une solution qui peut permettre de retrouver une identité plus locale », souffle Lionel Maître. Quelques mois après l’annonce du futur départ de BAT, il ne prend pas ce retrait comme un nouveau coup dur pour son village. « Non, je ne crois pas. Il y a quand même un projet derrière. J’espère que le public suivra », répond l’élu. Il ne cache pas que la commune a dû réduire son soutien au club, passant de 50'000 francs à 40'000 francs, mais estime que « les efforts ont été faits du côté de la commune, même si on ne pouvait pas accéder à toutes les demandes du club ». /msc