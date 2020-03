Première course en 2020 et première victoire pour Victor Benareau. Le cycliste vadais s’est imposé au terme des 31 km du Giron de la Côte qui s’est disputé dimanche à Nyon. Engagé dans la catégorie des moins de 17 ans, le coureur du Team Humard Vélo-Passion a battu au sprint le Vaudois Alexandre Binggeli et le Fribourgeois Noa Graf après 54’19’’ de course. /comm-ygo