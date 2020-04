Le Tour de Suisse aussi annulé

Le Tour de Suisse ne sera pas disputé cette année. Les organisateurs de la boucle helvétique ont pris cette décision en raison de la pandémie de coronavirus. La 84e édition de l’épreuve cycliste aurait dû débuter le dimanche 7 juin par un contre-la-montre individuel à Frauenfeld. La course du World Tour aurait dû se terminer une semaine plus tard par l'étape-reine à Andermatt avec le franchissement des cols de la Furka, du Grimsel et du Susten.



C'est la 1re fois en 87 ans d'existence que le Tour de Suisse est annulé en temps de paix. Seules les éditions 1940, 1943, 1944 et 1945 ont passé à la trappe en raison de la Deuxième guerre mondiale. Le parcours 2020 devrait être intégralement repris lors de l'édition 2021. Les organisateurs ont renoncé d'emblée à reporter la course plus tard dans la saison. Les épreuves du calendrier cycliste sont suspendues jusqu'à mi-juin. /ats-msc