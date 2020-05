Pas de Championnats de Suisse de VTT à Montsevelier

Il n'y aura pas de Championnats de Suisse de VTT cross-country à Montsevelier cet été. Le comité d'organisation Valterbimania Sports l'indique ce mercredi dans un communiqué. La compétition était prévue les 4 et 5 juillet prochains. Le Covid-19 est en cause. « Les incertitudes sanitaires et financières sont nombreuses », présice le comité. Valterbimania Sports se porte candidat pour l'an prochain, alors que Swiss Cycling s'est mis à la recherche d'un autre site pour l'événement national de cette année. La 22e édition de la Valterbimania prévue le 4 juillet a également été annulée.







Tour du Val Terbi repoussé

La 45e édition du Tour du Val Terbi aura en revanche bien lieu. Prévue le 3 juillet, l’épreuve de course à pied est reportée au 19 septembre. /comm-gtr