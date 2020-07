Le bon coup de pédale de Robin Donzé

Robin Donzé s’impose à la maison. Le jeune cycliste de Saignelégier s’est adjugé la 3e étape du Trophée du Doubs mercredi soir. Ce rendez-vous disputé entre la Verte Herbe (Goumois) et le chef-lieu franc-montagnard a été particulièrement serré. Les trois premiers ont bouclé le tracé de 9,9 km pour 486 m de dénivelé dans la même seconde. Robin Donzé l’a emporté devant les Neuchâtelois Justin Paroz et Ricardo Senos. Avec un chrono de 26’53’’, il les a devancés de respectivement 0’’57 et 0’’85’’.

Chez les dames, c’est la Bernoise Carole Perrot qui a été la plus rapide. Elle a signé un temps de 28’28’’. La citoyenne de Prêles a devancé la Vadaise Pauline Roy de 58’’ et la Franc-Montagnarde Marianne Froidevaux de 1’23’’. 108 cyclistes ont franchi la ligne d’arrivée de cette épreuve.

Il reste deux manches au programme du Trophée du Doubs. Elles se tiendront les deux prochains mercredis. /msc