Le gratin des jeunes cyclistes suisses à Montsevelier

Le Tour du Jura couronnera les meilleurs jeunes cyclistes du pays. C’est en effet sur les routes de notre canton que se disputeront le 12 septembre les titres de championne et de champion de Suisse juniors. Ces joutes devaient initialement se tenir sur le site des mondiaux à Aigle et Martigny. L’événement ayant été annulé mercredi, Swiss Cycling a approché l’organisation jurassienne qui a accepté de mettre sur pied les championnats nationaux juniors dans le cadre du Tour du Jura, sur une boucle qui partira et arrivera à Montsevelier. Il était déjà prévu que les championnats de Suisse pour les cadettes et les cadets aient lieu sur les routes jurassiennes le 12 septembre. /comm-mle