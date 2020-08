Un duo ex aequo pour la première

Les 10 km de la 1re manche de la Lovis Brothers Climbing Serie n’ont pas suffi pour départager les meilleurs vététistes. Le Franc-Montagnard Jérémy Brechbühl et le Vadais Loris Hintzy ont franchi la ligne d’arrivée dans le même temps mercredi soir. Les deux cyclistes ont signé un chrono de 30’51’’ sur le tracé au départ de Soyhières. Ils ont précédé le Vadais Gilles Vallat de 2’09’’.

L’épreuve féminine a été tout autant disputée. La Vadaise Sandra Stadelmann Hushi l’a emporté en 39’30’’. Elle a devancé la Franc-Montagnarde Géraldine Meyrat de 6’’. L’Ajoulote Sarah Schaffter a complété le podium à 3’29’’ de la gagnante. 41 vététistes ont pris part à la 1re des quatre manches de cette nouvelle épreuve.

Le succès populaire a été moindre en course à pied. 20 sportifs se sont élancés sur le parcours. Gilles Bailly de Perrefitte et Lisa Creti de Rossemaison l’ont emporté en réalisant respectivement des temps de 42’08’’ et 53’15’’.

La 2e étape de la Lovis Brothers Climbing Serie se tient mercredi prochain sur 7,7 km au départ de Berlincourt. /msc