Le 4/4 de Sandra Stadelmann Hushi

La Lovis Brothers Climbing Serie a rendu son verdict. L’épreuve de VTT et course à pied disputée sur quatre manches s’est terminée mercredi soir à Develier. Elle a couronné les vététistes Sandra Stadelmann Hushi (Courtételle) et Jérémy Brechbühl (Les Breuleux). Maude Beuchat (Courtételle) et Gilles Bailly (Perrefitte) se sont adjugés le classement général de la course à pied.

La dernière manche est revenue à Sandra Stadelmann Hushi et Jérémy Brechbühl à VTT. La Vadaise a signé un chrono de 27’22’’ sur le tracé de 6,2 km pour 420 m de dénivelé positif, alors que le Franc-Montagnard a bouclé l’épreuve en 20’15’’. En course à pied, Gladys Godinat (Courgenay) a été la plus rapide en 37’56’’, alors que Jérémy Hunt (Porrentruy) s’est imposé en 26’21’’. /msc