Ils sont venus en nombre à la Jolidon Classique

Deux anciens professionnels et plus de 250 cyclistes sont venus concourir à la Jolidon Classique. Dimanche aux Genevez, Pascal Richard, ancien champion olympique et Roger Beuchat, ancien professionnel de cyclisme, ont roulé parmi le peloton. Chez les hommes, la victoire est revenue au Neuchâtelois Justin Paroz en 2h58’ sur le tracé de 118 km. Le podium est complété par le Jurassien Robin Donzé et le citoyen du Jura bernois Vincent Wisard.

La Bâloise Marcia Eicher s’est imposée chez les dames en 3h17’, devant Carole Perrot du Jura bernois et la Soleuroise Barbara Lehmann.

Avec plus de 250 cyclistes, cette édition de la Jolidon Classique a réuni près de 80 participants de plus que l’an dernier. /tri