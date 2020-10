Dernière sortie réussie pour Robin Donzé

Robin Donzé s’illustre en terre fribourgeoise. Le cycliste jurassien a gagné, dimanche, le contre-la-montre de St-Martin dans la catégorie juniors. Il a avalé les 18 kilomètres de l’épreuve en un peu plus de 24 minutes et a relégué son premier poursuivant à 30 secondes. Il s'agissait de la dernière course de l'année pour le jeune Jurassien. La saison prochaine, Robin Donzé sera le leader de l'équipe des juniors du Team Humard Vélo-Passion. /comm-mle