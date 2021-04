Robin Donzé aux avant-postes

Une place d’honneur et un bouquet pour Robin Donzé. Le cycliste du Team Humard Vélo-Passion s’est classé 7e du Grand Prix L'Échappée à Martigny dimanche. Le Jurassien de 17 ans finit 2e chez les juniors. Le peloton qui mêlait 121 participants des catégories amateurs et juniors a effectué 106 km. La victoire est revenue aux Grisons Dominique Bieler. Parmi les autres jurassiens engagés, Luc Marchand a fini 16e, Arnaud Tendon 21e, Laurin Julmy 24e et Bastien Willemin 30e. Dans la catégorie élites, Yanis Voisard s’est classé 10e de cette course nationale. Victor Benareau a, lui, accroché la 9e place du côté des cadets. /comm-emu