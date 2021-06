Victor Benareau signe un nouveau succès cette saison. Le cycliste jurassien s’est adjugée la victoire ce jeudi lors d’une course disputée sous la pluie à Morlon, dans le canton de Fribourg. Le coureur du Team Humard Vélo Passion s’est aisément imposé dans un final en montée au terme des 48 km de l’épreuve des moins de 17 ans. Il a devancé Simon Wirtz de la Pédale Bulloise et Nicolas Bialon du Zeta Cycling Team. La course a réuni 39 participants. /comm-fco