Top 5 pour Robin Donzé en Espagne

Robin Donzé s'illustre à la Bizkaiko Itzulia au Pays basque. Le cycliste franc-montagnard a pris le 5e rang final de cette épreuve disputée en cinq étapes. Il a terminé à 1'37'' du vainqueur le Portugais Gonçalo Tavares de la formation Team Bairrada. Robin Donzé a obtenu deux 5e places lors des journées de course et a fini 12e du contre-la-montre. Habituellement sous les couleurs de Humard Vélo Passion, il a participé à cette compétition avec l’équipe des moins de 19 ans d’AG2R Citroën. Avec ces cinq coéquipiers, il a parcouru 360 km avec 5393 m de dénivelé positif cumulé. Au total, 28 équipes et 168 coureurs ont pris le départ de cette course internationale en Espagne. /comm-tri