Nicolas Bialon et Carole Perrot vainqueurs au Noirmont

Deux nouveaux vainqueurs sur le Trophée du Doubs. Nicolas Bialon et Carole Perrot ont remporté la 2e étape de la course cycliste mercredi. Ils ont relié les 8,3km séparant La Goule du Noirmont. Le Neuchâtelois (19’13’’) a devancé un autre Neuchâtelois, Pascal Lanfranchi, de 2’12’’ et le Delémontain Laurent Beuret de 2’22’’. Chez les dames, la cycliste de Prêles (22’08’’) s’est imposée devant Marianne Froidevaux des Breuleux avec 2’13’’ d’avance et avec 3’9’’ d’avance sur Lyne Dubois de La Ferrière. Soixante-huit cyclistes ont passé la ligne d’arrivée. Les Jurassiens Laurent Beuret et Marianne Froidevaux dominent le classement général.

La 3e étape se tiendra le 14 juillet entre La Verte Herbe et Saignelégier. Le tracé de la 4e étape est modifié : les cyclistes relieront le Moulin Jeannotat à Montfaucon et non plus St-Ursanne à St-Brais. /comm-mmi