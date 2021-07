Deux Jurassiens en tête du Trophée du Doubs

Marianne Froideveaux et Laurent Beuret confortent leur 1re place au classement général du Trophée du Doubs. La cycliste des Breuleux et le Delémontain ont remporté hier la 3e étape de la course, disputée entre la verte-Herbe et Saignelégier sur près de 10km et assoient leur domination sur la course.

A l’arrivée, 48 concurrents ont franchi la ligne. Marianne Froidevaux (29’52’’) a devancé Marine Groccia de Bassecourt (32’04’’). Seules deux dames ont pris le départ. Chez les hommes, Laurent Beuret (26’41’’) a passé la ligne devant Alexis Cohen de Savagnier (26’42’’) et le Tramelot Pavel Hasler (26’54’’). La 4e étape se disputera mercredi prochain entre le Moulin Jeannotat et Montfaucon. /mmi