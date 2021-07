Ils ont dompté la course VTT la plus dure au monde

Elle est réputée pour être la course VTT la plus hardcore au monde. Trois Jurassiens membre du GS Ajoie sont revenus ce week-end avec la médaille de « finisher » de la redoutable MB Race autour du cou, une course extrême qui relie Megève à Combloux dans les alpes françaises. Ismaël Roth et Christophe Terrier se sont attaqués en binôme au tracé « ultime » de 230 km qu’ils ont bouclé en 28h10’47’’, ce qui leur a valu une superbe 3e place sur 49 équipages engagés ! Cette difficulté inédite était proposée pour la première fois par l’organisation. Jérémie Pignard les a rencontrés trois jours après leur exploit :