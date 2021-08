Tom Blaser triomphe de Lucien Leiser dans la boue de Bévilard

Le pilote de Courroux revenait de blessure après deux mois d’arrêt, il avait d’ailleurs raté la première manche à Bâle. Un autre Vadais, Johan Buchwalder de Vicques complète le podium avec le même nombre de points (320) que Loïc Vuillème de Delémont. Devant un public venu nombreux (et lui aussi surpris par la pluie), les deux régionaux de l'étape, les frères Vito et Loris Gonzalez de Bévilard, terminent respectivement en 5e et 7e position. /jpi