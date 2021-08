Un 18e Grand Raid qui fait toujours autant mal aux jambes

Les vététistes n’auront pas le temps d’admirer les paysages de montagne ce samedi en Valais. Le Grand Raid, course marathon de VTT, se tiendra entre Verbier et Grimentz. La Jurassienne Sandra Stadelmann Hushi prendra le départ pour la 18e fois sur ce parcours de 125 km et 5’025m de dénivelé. L’habitante de Courtételle était l’invité de La Matinale sur RFJ.